Armenië meldt 105 doden in conflict met Azerbeidzjan, raakt gebied kwijt

Bij gevechten tussen Azerbeidzjaanse en Armeense troepen zijn in twee dagen tijd aan Armeense zijde zeker 105 militairen gesneuveld. Dat zegt de Armeense premier Pasjinian. Over het aantal slachtoffers aan de kant van Azerbeidzjan is nog veel onduidelijk. Gisteren sprak Azerbeidzjan van zeker 50 doden.

De geweldsuitbarsting is de heftigste sinds 2020, toen de voormalige Sovjetrepublieken een zes weken durende oorlog uitvochten in Nagorno-Karabach, een enclave die door beide landen wordt geclaimd. Daarbij vielen in totaal meer dan 6500 doden. Uiteindelijk tekenden beide landen onder leiding van Rusland een wapenstilstand.

In de nacht van maandag op dinsdag laaide het geweld onverwacht weer op tussen de landen, ook buiten Nagorno-Karabach. Beide landen beschuldigen elkaar ervan de lont in het kruitvat gestoken te hebben door de andere partij te provoceren.

'Azerbeidzjan heeft gebied ingenomen'

Premier Pasjinian vertelde in het Armeense parlement dat Armenië stukken land heeft moeten prijsgeven aan Azerbeidzjan. Hoe groot dat gebied is, is niet duidelijk. Pasjinian heeft het door Rusland geleide regionale militaire bondgenootschap CSTO opgeroepen om het gebied te heroveren.

"Als we zeggen dat Azerbeidzjan agressief heeft opgetreden tegen Armenië, dan betekent dat dat ze sommige gebieden onder controle hebben weten te krijgen", citeert het Russische staatspersbureau Tass Pasjinian. Hij is vooralsnog niet bereid om gehoor te geven aan de oproep van de oppositie om de staat van beleg uit te roepen, zoals tijdens de oorlog van 2020 wel gebeurde.

Diplomatieke oplossingen

Ondertussen wordt wereldwijd bezorgd gekeken naar de ontwikkelingen ten oosten van Turkije. Azerbeidzjan is sinds de Russische invasie van Oekraïne een belangrijke gasleverancier voor de Europese Unie en leunt zeer op militaire steun van Turkije. Armenië is juist afhankelijk van Rusland, dat eerder de rust in de regio terugbracht, maar nu de handen meer dan vol heeft aan de strijd in Oekraïne.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft met zowel Pasjinian als de Azerbeidzjaanse president Alijev gesproken en aangedrongen op een nieuw staakt-het-vuren. Ook de EU heeft een afvaardiging gestuurd om de landen met elkaar in gesprek te krijgen en de Franse president Macron wil, als huidig voorzitter van de VN-Veiligheidsraad, de kwestie in de V-raad bespreken.