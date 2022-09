'Gekke inhaalslag' meisjes: vaker gedragsproblemen, meer drugs- en alcoholgebruik

Slaapproblemen, nervositeit, een angstig gevoel, rusteloosheid: jongeren tussen de 11 en 16 jaar kampten de afgelopen vier jaar (veel) vaker dan voorheen met dit soort klachten. Vooral meisjes hebben tussen 2017 en 2021 mentale problemen ontwikkeld, concluderen onderzoekers in een rapport over de gezondheid en het welzijn van Nederlandse scholieren. Volgens Marloes Kleinjan, hoogleraar Youth Mental Health Promotion aan de Universiteit Utrecht en programmahoofd Jeugd bij het Trimbos Instituut, kunnen daar meerdere verklaringen voor zijn. Maar allereerst wil ze kwijt dat meisjes op het gebied van mentale gezondheid in het algemeen altijd slechter scoren dan jongens. "Zij hebben relatief vaker last van gevoelens van angst en depressieve gevoelens, prestatiedruk en schoolstress." Meer behoefte aan sociaal contact De coronacrisis heeft die klachten versterkt - bij alle scholieren, maar dus vooral bij meisjes. "Jongeren geven aan dat ze in coronatijd last hebben gehad van het gebrek aan contact en verbinding", weet Kleinjan. "En meisjes hebben daar doorgaans meer behoefte aan dan jongens: zij staan meer in verbinding met bijvoorbeeld hun vriendinnen. Door de coronamaatregelen hebben ze die sociale steun lange tijd moeten missen." Ook gevoelens van onzekerheid spelen mee, zegt Kleinjan, waar meisjes vaker last van hebben dan jongens. "Dat vertaalt zich bij hen in prestatiedruk en schoolstress." Door corona zijn deze klachten toegenomen, doordat veel scholieren lessen hebben gemist en de online lessen minder goed konden volgen.

Cijfers uit het onderzoek Meisjes op de middelbare school gaven hun leven in 2021 gemiddeld het cijfer 6,7. In 2017 was dat nog een 7,3. Ter vergelijking: mannelijke leerlingen van de middelbare school gaven hun leven in 2021 een 7,5 en in 2017 een 7,9.

Op de middelbare school had 70 procent van de meisjes en 49 procent van de jongens minstens één keer per week last van psychosomatische klachten, zoals slaapproblemen, nervositeit en lichamelijke problemen als hoofdpijn en buikpijn zonder aanwijsbare fysieke oorzaak.

Emotionele problemen, zoals stemmings- of angstklachten, kwamen in groep 8 voor bij ongeveer 1 op de 3 meisjes en bijna 1 op de 7 jongens. Op de middelbare school rapporteerde bijna de helft van de meisjes emotionele klachten, tegenover 13 procent van de jongens.

Kleinjan, die zelf ook onderzoek doet naar het welbevinden van jongeren, noemt nog een onderdeel waarop meisjes de afgelopen vier jaar 'hoger' scoorden dan voorheen: alcohol- en drugsgebruik, gedragsproblemen en hyperactiviteit. "Eerder zagen we dit soort problematiek in het algemeen vaker bij jongens dan bij meisjes", zegt ze. Maar dat beeld is een beetje aan het kantelen, laat het onderzoek zien. Recalcitranter dan vóór corona Zo rapporteerde in het voortgezet onderwijs 42 procent van de meisjes en 32 procent van de jongens vorig jaar symptomen van hyperactiviteit en aandachtsproblemen. Wat betreft het gebruik van alcohol en drugs was er geen verschil meer tussen jongens en meisjes. "Meisjes maken een soort gekke inhaalslag", concludeert Kleinjan, die zich haast te zeggen dat dat woord eigenlijk te positief klinkt. Waar de 'inhaalslag' vandaan komt, is volgens haar moeilijk te zeggen. Mogelijk speelt ook hier de nasleep van de coronacrisis een rol. "We horen van leerkrachten dat het gedrag van scholieren echt is veranderd. Ze lijken recalcitranter en vinden het moeilijker om zich aan te passen in een groep." Dat geldt overigens zowel voor jongens als meisjes. Prestatiedruk De vraag is in hoeverre de mentale gezondheid van scholieren, nu de coronacrisis (grotendeels) voorbij is, weer zal verbeteren. Volgens de onderzoekers heeft corona slechts een ontwikkeling versterkt die al langer bezig was: die van de toenemende prestatiedruk op school.

Sociale media Het onderzoek dat vandaag is gepubliceerd, laat zien dat ruim een derde van de middelbare scholieren minder tijd besteedt aan huiswerk vanwege sociale media. Bij meisjes gaat het zelfs om bijna de helft. De vraag is welke invloed het gebruik van sociale media had op hun mentale gezondheid. Eerder deze week concludeerde gedragsonderzoeker Natasia Griffioen van de Nijmeegse Radboud Universiteit in haar promotieonderzoek dat de effecten van sociale media niet zo schadelijk zijn als veel mensen denken. Ze vertelde erover in het NOS Radio 1 Journaal, luister hier het fragment terug.