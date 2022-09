EU-rechters houden recordboete voor Google in stand

Europese rechters hebben de recordboete van 4,3 miljard euro die Google in 2018 van de Europese Commissie opgelegd kreeg, bekrachtigd. De zaak draait om machtsmisbruik bij Android, het mobiele besturingssysteem van de techgigant.

De rechters hebben wel het boetebedrag met 200 miljoen euro verlaagd. Ze wijzen erop dat dit nieuwe bedrag - nog altijd ruim 4,1 miljard euro - beter de "ernst en duur van de inbreuk weergeeft". Daarmee is deze zaak een overwinning voor de Europese Commissie. Eerder dit jaar verloor de Commissie voor EU-rechters een boetezaak tegen chipmaker Qualcomm.

Dominantie positie

De Europese Commissie stelde vier jaar geleden dat Google zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie. Het Gerecht van de Europese Unie (onderdeel van het Hof van Justitie van de EU) bevestigt met het besluit van vandaag dat Google inderdaad onwettige restricties oplegde aan fabrikanten van Android-telefoons en telecomproviders "om zo de dominante positie van zijn zoekmachine te consolideren".

De zaak draait om drie overtredingen. Bij het installeren van de downloadwinkel, Google Play, zijn fabrikanten ook verplicht om de zoek-app en browser - Google Chrome - te installeren. Daarnaast kregen providers en fabrikanten betaald om uitsluitend de zoekmachine van de techgigant vooraf te installeren.

Fabrikanten die telefoons verkochten met Google-apps erop geïnstalleerd, mochten niet ook telefoons verkopen met niet-goedgekeurde versies van Android, zogeheten Android-forks.

Nog beroep mogelijk

Het is een uitspraak in eerste aanleg, beide kampen kunnen nog in hoger beroep bij het Europese Hof van Justitie. De verwachting is dat Google dat ook zal doen. Er liggen inmiddels drie boetes tegen de zoekgigant die samen goed zijn voor meer dan 8 miljard euro.

Dit is de tweede zaak waarin uitspraak is gedaan in eerste aanleg. De eerste zaak - waarin vorig jaar november uitspraak werd gedaan - verloor Google ook. Ook in de derde boetezaak is beroep aangetekend. Al met al kunnen de drie juridische procedures tussen de techgigant en de Commissie nog jaren gaan duren.

Google laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn over de uitspraak. "Android heeft gezorgd voor meer keus voor iedereen, niet minder, en steunt duizenden succesvolle bedrijven in Europa en wereldwijd."