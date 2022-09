De Jonge houdt ondanks VVD-kritiek vast aan voorkeursplan koopwoningen

Minister De Jonge houdt vast aan zijn voorstel om de helft van alle koop- en huurwoningen in een gemeente te reserveren voor de eigen inwoners. De grootste coalitiegenoot VVD vindt dat bestaande koopwoningen hiervan uitgezonderd moeten worden. Maar volgens De Jonge kan dat niet, omdat het aanbod dan te klein wordt.

De minister voor Volkshuisvesting stuurde gisteren een voorstel naar de Tweede Kamer. Hij wil de Huisvestingswet zo aanpassen, dat gemeenten vanaf 1 januari meer mogelijkheden krijgen om voorrang te geven aan de eigen inwoners en aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen. Het gaat dan om huurwoningen en om koopwoningen onder de NHG-grens van 355.000 euro.

De VVD is tegen. Kamerlid De Groot zegt een voorstel waarin gemeenten kunnen bepalen aan wie huiseigenaren hun woning kunnen verkopen, niet te kunnen steunen. Daarmee krijgen lokale overheden indirect ook invloed op de prijs die uiteindelijk wordt betaald.

'Deuk in pakje boter'

De Jonge ziet het anders. Hij denkt dat zijn plan helemaal inzakt, als je de bestaande koopwoningen niet meetelt. "Dan houd je veel te weinig woningen over om daadwerkelijk een deuk in een pakje boter te slaan. Dan zijn alleen de vrijstaande huurwoningen en de nieuwbouw-koopwoningen over, terwijl er met name in kleinere gemeenten maar heel weinig wordt gebouwd."

De Jonge benadrukt dat hij met zijn plan tegemoetkomt aan de wens van gemeenten, die graag meer voorrang willen kunnen geven aan bepaalde groepen mensen. Hij zegt daarbij dat het aan gemeenten zelf is om te besluiten of ze er gebruik van maken en hoe ze dat doen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld besluiten om geen woonvergunning te verlenen aan mensen die van elders komen.

Behalve de VVD vindt ook D66 het plan van De Jonge te ver gaan. Die regeringsfractie heeft vooral problemen met het percentage van 50 procent dat de minister voorstelt. In een eerder plan van zijn voorganger Ollongren ging het nog om 30 procent.

De Jonge wil graag met de Tweede Kamer in debat Hij vindt het van dualisme getuigen dat coalitiegenoten zijn plan niet helemaal zien zitten.