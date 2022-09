Lichaam koningin Elizabeth overgebracht van Buckingham Palace naar Westminster

In Londen wordt het lichaam van koningin Elizabeth onder grote belangstelling overgebracht van Buckingham Palace naar Westminster Hall, waar het publiek de komende dagen afscheid van haar kan nemen. Langs de route staan honderdduizenden mensen.

De kist met daarop de kroon die Elizabeth droeg bij haar kroning in 1952 is geplaatst op een affuit, het onderstel van een kanon. Die wordt voortgetrokken door paarden. Erachter lopen de kinderen van de koningin: koning Charles, prinses Anne en de prinsen Andrew en Edward.

Ook haar kleinkinderen William en Harry lopen mee in de processie, die wordt begeleid door leden van de Coldstream Guards, met hun karakteristieke rode uniformen en helmen van zwart berenbont. Koningin-gemalin Camilla en de vrouwen van William en Harry, Catherine en Meghan, gaan per auto naar Westminster Hall.

Bij het vertrek uit Buckingham Palace luidden de klokken van de Big Ben en werd een saluutschot afgevuurd.

De processie is rechtstreeks te volgen bij de NOS in deze livestream, met commentaar van correspondent Fleur Launspach. De route gaat van Buckingham Palace via The Mall naar Westminster: