Vanavond op tv: Bijklussende cardiologen • Den Haag over energieplan EU • Protest in Tsjechië • De rol van China

Tientallen cardiologen ontvangen miljoenen euro's van de medische industrie voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. Vooraf goedkeuring vragen aan hun ziekenhuisbestuur doen ze vaak niet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Betalingen zijn niet ongewoon. Maar om het risico op beïnvloeding of zelfs omkoping zo klein mogelijk te maken, hebben specialisten wel toestemming nodig. Te gast is zorgeconoom Marcel Canoy .

Protest in Tsjechië

Het verraste iedereen: een massaal protest vorige week van zo'n 70.000 Tsjechen in Praag tegen de dure energie en tegen de centrumrechtse regering en haar energiepolitiek. Wie wakkeren dat protest aan? Vanavond een reportage van Europacorrespondent Saskia Dekkers, in de serie 'De Nieuwe Muur', over de veranderingen die de inval van Rusland in Oekraïne teweeg heeft gebracht in de rest van Europa.