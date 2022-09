Den Haag heeft als laatste stad in Nederland een nieuw college

Een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Den Haag een nieuw college. Den Haag was de enige stad waar nog geen nieuwe coalitie was gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA presenteren vrijdag hun coalitieakkoord.

Deze vijf partijen vormden de afgelopen periode ook al het college. De grootste partij in de stad, Hart voor Den Haag van Richard de Mos, staat hiermee aan de zijlijn en zit de komende jaren in de oppositie.

'In het belang van de stad'

Het heeft lang geduurd voordat de partijen overeenstemming bereikten. De formatie kende een moeizaam verloop en liep al bij de eerste poging spaak.

Hart voor Den Haag nam direct na de verkiezingen het voortouw, maar het lukte de partij van De Mos niet om een meerderheidscoalitie te vinden, meldt Omroep West. Er was weinig animo voor samenwerking met Hart voor Den Haag vanwege het langslepende corruptieonderzoek naar de oud-wethouders De Mos en Rachid Guernaoui, concludeerden de informateurs Gert-Jan Oplaat en Geerten Boogaard.

Ook een poging van D66 om een coalitie te vormen liep dood op blokkades van verschillende partijen.

Oud-minister Piet Hein Donner (CDA) slaagde er uiteindelijk wel in om partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen, maar de onderhandelingen namen veel tijd in beslag. Reden hiervoor waren volgens Donner de slechte financiële vooruitzichten van de stad, waardoor er pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden.