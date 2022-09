Rampjaar voor oesters in Grevelingenmeer: 'Het is een dode boel'

Een groot deel van de oesters in het Grevelingenmeer in Zeeland is dood. Volgens sommige kwekers gaat het om tachtig procent van de oesters. "Het is heel zorgelijk", zegt Kees van Beveren, voorzitter van de Nederlandse Oestervereniging, tegen Omroep Zeeland.

Waar de sterfte precies door komt is niet bekend. "Ik ben geen wetenschapper, maar vaar al sinds 1984 hier en zie natuurlijk veel", zegt oesterkweker Hans Nelis. "Het valt mij op dat er een rood wier met een soort zuur op de bodem ligt. Soms hebben we daar hele netten vol van. Misschien verstikt dat de boel wel. In de Oosterschelde hebben we dat wier ook, maar daar blijft het niet liggen door het getij en de stroming."

Laag zuurstofniveau

Van Beveren van de Nederlandse Oestervereniging denkt dat de oestersterfte mogelijk te maken heeft met het lage zuurstofniveau in het meer. Net als veel vissers hoopt hij dat het getij terugkomt in de Grevelingen. Daardoor zou het zuurstofniveau ook veel beter worden. Een onderzoek naar een eventuele doorlaat in de Brouwersdam wordt waarschijnlijk eind dit jaar afgerond. Van Beveren denkt dat zo'n doorlaat de enige manier is om de oesters te redden. "Maar voor die doorlaat er is, ben je sowieso vele jaren verder", zegt hij.

"Zo slecht als nu heb ik het sinds begin jaren negentig, toen de bonamia-parasiet ervoor zorgde dat de meeste platte oesters doodgingen, niet meer gezien. Het is echt dramatisch. Het is een dode boel", zegt kweker Nelis.