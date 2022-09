Chinese ambassade Den Haag bij betoging beklad met rode verf

De Chinese ambassade in Den Haag is vanochtend bij een demonstratie besmeurd met rode verf. Bij het pand betoogden leden van de Oeigoerse gemeenschap tegen de repressie van Oeigoeren in China.

De demonstratie werd aan het eind van de ochtend op last van de burgemeester ontbonden. "Betogers hadden fakkels en autobanden bij zich en dat mag niet", zegt een gemeentewoordvoerder.

Er is een persoon aangehouden voor het gooien van een brandend voorwerp. Om wat voor voorwerp het precies gaat, is niet duidelijk. De politie heeft de omgeving van het pand aan de Willem Lodewijklaan afgezet voor onderzoek.

Mensenrechtenschendingen

De Verenigde Naties concludeerden begin deze maand in een rapport dat China zich schuldig maakt aan "ernstige mensenrechtenschendingen" tegen Oeigoeren. Volgens de rapporteurs is er sprake van systematische marteling en mishandeling van de moslimminderheid in het land.