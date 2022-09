Trein met auto's in brand bij Etten-Leur, treinverkeer hele dag gestremd

Bij Etten-Leur heeft brand gewoed in een goederentrein die geladen is met tientallen hybride auto's. Een aantal voertuigen op de trein stond in brand en daarbij kwam veel rook vrij.

Het vuur ontstond aan het begin van de middag en rond 15.10 uur werd het sein brand meester gegeven. Bij de brand waren twaalf auto's betrokken, verdeeld over meerdere treinstellen. Er is niemand gewond geraakt.

Volgens ProRail begon de brand nadat de bovenleiding op de trein was terechtgekomen. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend.

Door het incident rijden er vandaag geen treinen meer tussen Breda en Roosendaal. Het is volgens ProRail nog te vroeg om te zeggen of het treinverkeer morgen wel weer kan worden opgestart.