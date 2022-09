Goederentrein met veel auto's in brand bij Etten-Leur

Bij Etten-Leur is brand uitgebroken in een goederentrein die geladen is met tientallen personenauto's. Een aantal auto's op de trein staat in brand en daarbij komt veel rook vrij. De brand breidt zich volgens de veiligheidsregio niet verder uit.

Op beelden is te zien dat de brand op meerdere plekken op de trein woedt. Het vuur ontstond volgens de brandweer doordat de goederentrein de bovenleiding kapot trok.

Het treinverkeer tussen Breda en Roosendaal ligt stil. Volgens de NS duurt dat nog tot zeker eind van de middag. ProRail meldt dat er geen reizigers bij het incident zijn betrokken.