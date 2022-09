Gavi verlengt bij Barcelona en kost 1 miljard euro bij een voortijdig vertrek

FC Barcelona heeft het contract van het Spaanse talent Gavi opengebroken en verlengd tot de zomer van 2026. In de nieuwe verbintenis met de middenvelder, die begin augustus achttien jaar werd, is opgenomen dat hij bij een voortijdig vertrek 1 miljard euro moet gaan kosten. Het transferbedrag stond tot dusver op 50 miljoen.

Pablo Martín Páez Gavira, zoals hij voluit heet, genoot zijn jeugdopleiding bij Real Betis en maakte in 2015 de overstap naar Barcelona. Daar liet toenmalig trainer Ronald Koeman hem begin vorig seizoen debuteren en werd hij met 17 jaar en 24 dagen de vierde jongste debutant van de Catalaanse club. Inmiddels is Gavi uitgegroeid tot een vaste waarde in het eerste elftal.

Jongste international

Hij heeft ook al tien interlands op zijn naam staan. Met zijn basisplaats tegen Italië vorig jaar oktober in de halve finales van de Nations League werd Gavi de jongste Spaanse international ooit en met zijn treffer afgelopen juni tegen Tsjechië ook de jongste doelpuntenmaker.

Hij is overigens niet de eerste speler bij Barcelona met een vertrekclausule van 1 miljard euro. Vorig jaar oktober tekenden ook Pedri en Ansu Fati, die beiden binnenkort hun 20ste verjaardag vieren, een nieuw contract waarin een dergelijke afkoopsom was opgenomen.