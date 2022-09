Nederlaag voor online supers: personeel moet weekendtoeslag krijgen

Personeel van online supermarkten moet hetzelfde betaalt krijgen als personeel van stenen supermarkten. Dat betekent dat werknemers van online boodschappendiensten zoals Picnic, Zapp, Flink en Gorillas voortaan toeslagen krijgen voor werken in het weekend en in de avond. Ook moet personeel van de bezorgdiensten betaald worden volgens de lonen die in supermarkten gebruikelijk zijn.

Het ministerie van Sociale Zaken heeft de cao die al geldt voor de meeste supermarktbedrijven, de cao Levensmiddelenbedrijf, algemeen verbindend verklaard. Online boodschappendiensten hadden een eigen cao afgesproken, maar het ministerie ziet geen reden waarom de bestaande afspraken voor supermarkten niet ook voor online diensten gelden.

Museum

Een van de grootste online supermarkten, Picnic, probeert al jaren om niet onder de levensmiddelen-cao te vallen. "Wij zijn niet tegen een cao, maar we willen er een waarvan onze medewerkers blij worden", zei Michiel Muller van het bedrijf daar eerder over. "Dat moet een moderne cao worden, deze cao hoort eerder in het museum thuis."

Ook Jumbo hanteerde voor personeel van zijn online supermarkt een andere cao dan voor het personeel in de stenen winkels.

Alle bezwaren die de online bedrijven aanvoerden om niet onder de levensmiddelen-cao te hoeven vallen, zijn afgewezen. Vakbond FNV is blij met dat besluit. "Het voorkomt concurrentie tussen supermarkten op arbeidsvoorwaarden", zegt FNV-bestuurder Michiel Al. "Voor werknemers betekent dit een essentieel verschil in wat ze betaalt krijgen."

'Geen uitzonderingen'

De organisatie die de online bedrijven vertegenwoordigt, E-commerce Nederland, houdt een slag om de arm. "De uitspraak is duidelijk, maar we moeten goed kijken hoe we de afspraken uit de levensmiddelen-cao moeten toepassen en invoeren", zegt voorzitter Daan Hermes. "De cao is namelijk geschreven voor stenen winkels en wij hebben toch een iets andere business." Hij wil binnenkort daarover met vakbonden en werkgeversorganisatie Vakcentrum in gesprek.

Die werkgeversorganisatie ziet echter weinig reden voor zo'n gesprek. "Ze moeten gewoon de cao uitvoeren en ook deelnemen in de pensioenregeling die voor supermarkten geldt", zegt Patricia Hoogstraaten van Vakcentrum. "We kunnen altijd met ze praten, maar een gesprek over uitzonderingen is niet aan de orde."

Er werken inmiddels zo'n 15.000 mensen bij de online supermarkten. De online bedrijven hebben gezegd dat het naleven van de levensmiddelen-cao extra geld kost, maar onbekend is om hoeveel geld het gaat.