Vrouw valt bank in Beiroet binnen om spaargeld voor zieke zus op te nemen

In de Libanese hoofdstad Beiroet is een gewapende vrouw samen met een groep sympathisanten een bank binnengevallen. Ze eiste dat ze 13.000 dollar van haar spaargeld mocht opnemen. De vrouw zei het geld nodig te hebben voor de behandeling van haar zus, die kanker heeft.

Sinds 2019 gelden in Libanon strenge opnamelimieten. Het land zit al jaren in een zware economische crisis, twee derde van de bevolking leeft in armoede. Bankklanten mogen nog maar ongeveer 300 dollar per keer opnemen. De overheid wil daarmee voorkomen dat mensen al hun geld van hun rekening halen en het bankenstelsel omvalt.

De vrouw die vanochtend de bank in Beiroet binnenviel, stapte het kantoor van de manager binnen en eiste daar opname van haar spaargeld. Ze goot benzine op de vloer en dreigde het gebouw in brand te steken.