Europa League-duel Arsenal-PSV naar 20 oktober verplaatst

De wedstrijd tussen Arsenal en PSV in de groepsfase van de Europa League is verplaatst naar donderdag 20 oktober. Het duel begint dan om 19.00 uur.

De ontmoeting zou oorspronkelijk komende donderdag worden gespeeld, maar vanwege de plechtigheden rond het overlijden van koningin Elizabeth kan de veiligheid rond Arsenal-PSV niet worden gegarandeerd vanwege de geringe beschikbaarheid van de politie.

Het was nog even onduidelijk of alle partijen akkoord zouden gaan met de datum, omdat Arsenal op 19 oktober in de Premier League tegen Manchester City zou spelen. Dat duel is verschoven.

PSV speelt na het duel met Arsenal op zaterdag 22 oktober om 21.00 uur tegen FC Groningen. Het lijkt erop dat deze wedstrijd ook verplaatst gaat worden.

Rangers-Napoli

De uitvaart van van koningin Elizabeth zorgde er ook voor dat het Champions League-duel Rangers-Napoli naar vanavond werd verschoven. De wedstrijd stond oorspronkelijk voor dinsdagavond op het programma.

Om veiligheidsredenen bepaalde de UEFA dat Napoli geen uitfans naar Glasgow mag meenemen. Om Rangers geen voordeel te geven, geldt voor de Schotten hetzelfde bij de wedstrijd in Napels op 26 oktober.