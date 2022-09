'Jumbo-topman Van Eerd vast als verdachte in witwaszaak'

Topman Frits van Eerd van supermarktketen Jumbo is een van de verdachten die gisteren werden aangehouden in een witwasonderzoek. Dat meldt het FD op basis van bronnen rond het strafrechtelijk onderzoek.

Volgens de krant zit de 55-jarige topman nog altijd in de cel. Het Openbaar Ministerie wil tegenover de NOS niet bevestigen dat Van Eerd is gearresteerd en zegt alleen dat alle negen verdachten nog vastzitten.

De politie en de FIOD deden gisterochtend een inval in de woning van Van Eerd, in Heeswijk-Dinther in Noord-Brabant. Dat gebeurde op verzoek van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. Ook in woningen en bedrijven in andere plaatsen waren doorzoekingen.

Een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze (Drenthe) wordt door het Openbaar Ministerie beschouwd als hoofdverdachte in deze witwaszaak. Het zou gaan om voormalig motorcrosser Theo E. uit Gasteren. Hij zou Van Eerd kennen uit de motorcrosswereld.

Sponsorcontracten

De acht medeverdachten, onder wie dus mogelijk Van Eerd, zijn volgens justitie in meer of mindere mate betrokken bij de fraude. Volgens het Openbaar Ministerie werden er geld en goederen witgewassen via transacties in onroerend goed, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Ook is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.

Jumbo liet gisteren in een verklaring weten dat het onderzoek zich "naar wij hebben begrepen" niet richt op de supermarktketen. "Wel worden er in het kader van het onderzoek vragen gesteld aan Frits van Eerd."