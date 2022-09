Londen bereidt zich voor op afscheid van koningin Elizabeth

In Londen hebben zich al duizenden mensen op straat verzameld om vanmiddag getuige te zijn van het laatste vertrek van de overleden koningin Elizabeth uit Buckingham Palace. Haar lichaam wordt per rijtuig naar Westminster Hall gebracht, waar ze de komende vier dagen wordt opgebaard. Mensen hebben al hun plek ingenomen achter dranghekken langs The Mall, de laan voor het paleis waarlangs het rijtuig straks zal rijden richting Westminster, het complex van gebouwen aan de Theems waar ook het Britse parlement is gevestigd. Velen hebben klapstoelen meegenomen en een paraplu in de aanslag - het is in Londen zwaarbewolkt. De koets vertrekt om 15.22 uur Nederlandse tijd uit Buckingham Palace. Vooraan in de processie lopen koning Charles, zijn zuster prinses Anne en zijn broers Andrew en Edward mee.

Kijk live De processie is vanmiddag rechtstreeks te volgen in een livestream op NOS.nl en de app, met commentaar van onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk Fleur Launspach.

Ook Charles' zonen William en Harry zijn erbij: ze zullen naar verwachting naast elkaar achter de koets lopen, waarmee ze voor de tweede keer sinds het overlijden van hun grootmoeder gezamenlijk in het openbaar verschijnen. Tussen de broers was sinds het vertrek van Harry en zijn vrouw Meghan naar de VS verwijdering ontstaan, maar afgelopen weekend hadden ze in Windsor samen met hun echtgenotes een ontmoeting met het publiek.

Afbeelding ter illustratie - NOS

In Westminster Hall kunnen mensen de komende dagen 24 uur per etmaal afscheid nemen van de koningin. De meeste Britten hebben nooit een ander staatshoofd gekend dan Elizabeth en de verwachting is dat vele tienduizenden het ervoor overhebben om uren in de rij te staan. Dat gebeurde de afgelopen dagen ook al in Edinburgh in Schotland, waar Elizabeth 24 uur lang lag opgebaard in de St. Giles' kathedraal. Daar hebben naar schatting 33.000 mensen langs de kist gelopen. Wachttijden van dertig uur In verband met de verwachte drukte en de lange wachttijden, die kunnen oplopen tot dertig uur, gelden er in Londen strenge veiligheidsmaatregelen. Mensen die Westminster Hall binnengaan worden door beveiligers gecontroleerd en ze mogen alleen een kleine tas bij zich hebben. Wie de kist passeert, mag niet stilstaan. Er zijn toiletten en waterpunten geplaatst langs de Theems, waar belangstellenden hun beurt moeten afwachten. In het beroemde theater Shakespeare's Globe kunnen mensen terecht voor snacks of om even rust te nemen.