Donny M. bekent ontvoeren, misbruiken en doden van 9-jarige Gino

Donny M. heeft bekend dat hij in juni de 9-jarige Gino heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. Dat deed hij op de eerste voorbereidende zitting in deze zaak, in de rechtbank in Maastricht. De zaak wordt vandaag nog niet inhoudelijk behandeld.

"Wat er is gebeurd, wat ik heb gedaan is afschuwelijk. Dit had nooit mogen gebeuren", zei M. zelf over de zaak.

Zitting kort stilgelegd

De zitting werd kort na het begin stilgelegd omdat de moeder van Gino begon te gillen naar de verdachte. Ze schreeuwde onder meer "monster" naar hem. De rechter besloot daarop dat ze de zaal moest verlaten en de zitting werd tijdelijk stilgelegd.

De 22-jarige verdachte Donny M. was net als de nabestaanden van het slachtoffer aanwezig in de zaal. Ook voor aanvang van de pro-formazitting was het moeilijk voor de moeder om haar emoties de baas te blijven. Meerdere keren werd haar gevraagd om rustig te blijven en de zaak niet te verstoren.

Op het moment dat het Openbaar Ministerie met de tenlastelegging begon, werd het de moeder te kwaad. Ze begon te schreeuwen en te roepen naar M. "Mijn zoontje", riep ze hem na. De rechter sommeerde haar te gaan zitten, maar daar gaf ze geen gehoor aan, waarna ze door de politie uit de zaal werd begeleid.

M. bleef ondertussen onbewogen recht voor zich uit kijken, maar werd later ook uit de zaal begeleid. Een paar minuten later werd de zaak voortgezet, maar de moeder bekijkt de zaak vanuit een andere zaal via een videoverbinding.