In de top onervaren Potter debuteert bij Chelsea: 'Ken Champions League alleen als supporter'

Het was nog even wennen voor Graham Potter toen hij dinsdag voor het eerst als trainer van Chelsea aanschoof bij de persconferentie. Vanavond maakt de in de top onervaren manager zijn debuut bij de Londense club. Uitgerekend in de Champions League. Tegen RB Salzburg. "Ik ken de Champions League alleen als supporter." Toen toptrainer Thomas Tuchel vorige week na een teleurstellende seizoenstart bij Chelsea op straat werd gezet en het bestuur niet veel later Potter aanstelde, zorgde dat voor opgetrokken wenkbrauwen. De trainer kwam voor maar liefst achttien miljoen euro over van Brighton & Hove Albion en tekende een contract voor vijf jaar. Na een reeks van ervaren en grote namen als trainer koos de Londense club, dat sinds mei in Amerikaanse handen is, nu voor een verrassende naam. Brighton Potter is geen bekende bij het grote publiek, voor wie de Premier League volgt is de Engelsman echter geen onbekende. Potter begon nog maar vier jaar geleden in de Championship, een treetje lager dan de Premier League, bij Swansea City. Een jaar daarna maakte hij de overstap naar Brighton.

2017: Graham Potter als trainer van Östersund - AFP

Daar zette hij de club in drie jaar tijd naar zijn hand. Na de negende plaats vorig seizoen, is Brighton dit jaar dé grote verrassing in de Premier League. Na zes speelronden bezet Brighton brutaal de vierde plaats. Het geheim van Potter? "Het is cruciaal dat je als trainer begrijpt dat je te maken hebt met mensen, die allemaal anders denken. Ik moet ze begrijpen, weten wat ze motiveert en hoe ze zijn als persoon", zei de 47-jarige trainer, die toen hij voor het Zweedse Östersunds werkte zijn spelers de balletvoorstelling 'Het Zwanenmeer' liet opvoeren om ze uit hun comfortzone te halen. De trainer ging dinsdag ook in op zijn tactische visie. "Ik wil een team dat tactisch flexibel en aanvallend ingesteld is en zich richt op balbezit. Spelers moeten durven, niet bang zijn om fouten te maken."

Quote Er zijn allerlei vooroordelen over topspelers, maar in mijn ervaring zijn mensen sowieso best ingewikkeld. Potter over het werken met vedettes binnen het voetbal