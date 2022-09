Werkgevers waren bereid tot algemene loonsverhoging vanwege inflatiepijn

Een algemene loonsverhoging van zo'n 5 procent voor iedereen die onder een cao valt. Met die belofte probeerden werkgeversorganisaties de afgelopen weken het kabinet en vakbonden te overtuigen een akkoord te sluiten over hoe de pijn van de hoge inflatie te verdelen, schrijft De Telegraaf.

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof bevestigde bij tv-programma Goedemorgen Nederland dat werkgevers bereid waren tot zo'n algemene loonsverhoging, al stond volgens hem nog niet vast hoe groot de verhoging moest zijn. "Dat percentage (van 5 procent, red.) is een slag in de lucht, maar het ging erom dat wij werkgevers op tafel hebben gelegd dat we iets met de lonen moeten doen. Op die manier wilden we rust in de polder brengen, maar dat is mislukt."

Een belofte voor een algemene loonsverhoging is uniek. Doorgaans worden loonsverhogingen in de cao-onderhandelingen afgesproken. De vakbonden hadden echter weinig vertrouwen in de belofte van zo'n loonsverhoging en gingen niet in op de uitnodiging om erover te spreken.

Lasten niet verhogen

Belangrijke voorwaarde die de werkgevers koppelden aan de algemene loonsverhoging was dat het kabinet de lasten voor werkgevers niet zou verhogen. Uit uitgelekte plannen voor Prinsjesdag blijkt dat het kabinet die lasten wel verhoogt. Zo stijgt de winstbelasting en gaat het minimumloon met 10 procent omhoog.

Daarmee lijkt een algemene loonsverhoging voorlopig niet aan de orde. Dat betekent dat loonsverhogingen de komende tijd afzonderlijk per sector moeten worden uit onderhandeld. Vakbonden zeggen desnoods actie te voeren als werkgevers niet met genoeg geld over de brug komen.

In het FD waarschuwt CNV-voorman Piet Fortuin voor een taaie herfst en winter. In verschillende cao-onderhandelingen zal de vakbond vragen om 5 procent loonsverhoging en daarbovenop een eenmalige uitkering om de hoge energiekosten te dekken.