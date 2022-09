Von der Leyen roept in kleuren Oekraïne op tot solidariteit in 'troonrede'

"We zullen alle kracht nodig hebben de komende tijd, niet alleen voor Oekraïne maar ook in Europa." Dat zei Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, in haar jaarlijkse toespraak aan het Europees Parlement. De Commissievoorzitter houdt haar toespraak in een blauw-gele outfit, de kleuren van de Oekraïense vlag. Als speciale gast is de first lady van Oekraïne, Olena Zelenska, in de zaal aanwezig.

De Commissievoorzitter houdt elk jaar een uur durende rede om de belangrijkste speerpunten van de EU bekend te maken. De interesse in wat Von der Leyen te zeggen heeft, is dit jaar groter dan ooit. Het is een ongekend jaar waarin Rusland Oekraïne binnenviel en de gasprijs tot ongekende hoogtes steeg.