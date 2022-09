Rode Kruis zoekt duizend extra vrijwilligers: 'We zijn op meer plekken nodig'

Het Rode Kruis heeft in Nederland duizend extra vrijwilligers nodig. Nu heeft de hulporganisatie nog 15.000 vrijwilligers, maar dat zijn er te weinig. Er zijn onder meer extra mensen nodig om dit najaar te helpen bij de nieuwe vaccinatieronde tegen corona.

Ook worden nu in het hele land veel vrijwilligers ingezet bij opvangplekken voor asielzoekers. Zo heeft het Rode Kruis een hulppost bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Verder levert de organisatie ehbo'ers bij evenementen.

"Onze hulpverlening is niet in gevaar. En dat wil ik zo houden als we straks op meer plekken tegelijk nodig zijn", zegt directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis. Daarom doet de organisatie nu een oproep voor nieuwe vrijwilligers.

Mensen die zich aanmelden, krijgen eerst een korte opleiding. Ze krijgen onder meer een ehbo-cursus en leren hoe een portofoon werkt. De nieuwe vrijwilligers moeten minimaal zes uur per maand beschikbaar zijn.