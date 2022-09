VVD vindt voorrangsplan koopwoningen te ver gaan

De VVD vindt het voorstel van minister De Jonge om gemeenten de mogelijkheid te bieden om de helft van de woningen te reserveren voor de eigen inwoners, te ver gaan. De grootste regeringsfractie vindt dat bestaande koopwoningen aan iedereen verkocht moeten kunnen worden.

Minister De Jonge stuurde gisteren een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Hij wil dat gemeenten vanaf 1 januari ruimere mogelijkheden krijgen om de helft van het woningbestand toe te wijzen aan mensen die er al wonen. Het gaat daarbij om huurwoningen en om de goedkopere koophuizen, met een waarde tot 355.000 euro (de NHG-grens).

'Brug te ver'

De VVD vindt het plan "een brug te ver", bevestigt een woordvoerder van de Kamerfractie na berichtgeving in De Telegraaf. Huiseigenaren krijgen hierdoor mogelijk minder bij verkoop.

Het oorspronkelijke plan om eigen inwoners vaker voorrang te geven is van de voorganger van De Jonge, minister Ollongren. Dat ging minder ver. Wat haar betreft ging het om 30 procent van de woningen en bij de koopwoningen alleen om nieuwbouw tot 355.000 euro.

Ook regeringspartij D66 twijfelt over het voorstel van Ollongrens opvolger. "We zijn voorstander van de wet, maar hebben nog wel bedenkingen over de verhoging naar 50 procent. Dat lijkt nogal een forse stap", zegt Kamerlid Boulakjar.

