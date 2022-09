Aangespoelde maanvis van 400 kilo wordt opgezet in Naturalis in Leiden

De maanvis spoelde in december aan. Het dier weegt 400 kilo en is 2 bij 1,8 meter. Het is een van de grootste maanvissen die ooit aan de Nederlandse kust zijn gezien. Het dier was nog in leven toen het drijvend werd gevonden. "De overlevingskans was nul", zei een medewerker van de dierenambulance toen tegen Omrop Fryslân .

De maanvis die eind vorig jaar aanspoelde op Ameland, krijgt een plek in Naturalis in Leiden. Het museum begint maandag met het opzetten van het dier.

Maanvissen leven meestal in tropische wateren of wateren met gematigde temperaturen, maar kunnen ook noordelijker komen. Ze hebben een aparte manier van bewegen en dobberen veelal aan de oppervlakte. Ook hebben de dieren een bijzondere vorm: er is geen overgang te zien tussen kop en lichaam. Volgens het Texelse natuurcentrum Ecomare wordt de vis daarom ook wel 'zwemmende kop' genoemd.

De afgelopen maanden werd de vis bewaard in een vriezer in Naturalis. Zaterdag wordt het dier in een zaal gelegd om te ontdooien. Bezoekers van het museum kunnen dat zien.

"We weten eigenlijk nog helemaal niet zoveel over maanvissen, dus is het belangrijk om elke mogelijkheid aan te grijpen om meer te leren over deze dieren", zegt collectiebeheerder Esther Dondorp. "We proberen dus zoveel mogelijk informatie te verzamelen."

Experts houden korte lezingen over de maanvis, het opzetten en bewaren van de dieren en over parasieten die ze bij zich dragen. Na het weekend wordt een gipsen mal gemaakt voor een kunstlichaam en daarna wordt het dier gevild.

Als het opzetten van het dier klaar is, krijgt de Amelandse maanvis een plekje in de collectietoren van Naturalis.

Laatste maanvis in 1940 opgezet

Het is voor het eerst sinds 1940 dat Naturalis een maanvis opzet. Het instituut heeft met het opzetproces gewacht tot de coronamaatregelen waren afgeschaft, zodat bezoekers kunnen kijken.

In het museum in Leiden is al een maanvis te zien die 132 jaar geleden aanspoelde op Ameland. Die maanvis is 2,23 meter lang en 2,73 meter hoog, groter dus dan het exemplaar dat voor de kust van Ameland werd aangetroffen.