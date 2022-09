Geluidsopnames: Van Lienden wilde 'gillend rijk' worden van mondkapjesdeal

Sywert van Lienden en zijn compagnons hadden al in een vroeg stadium de intentie om miljoenen binnen te halen met de mondkapjesdeal die hij in het voorjaar van 2020 sloot met de overheid. Op dat moment beloofde Van Lienden om de mondkapjes 'om niet' beschikbaar te stellen, maar uit geluidsopnames waarvan de Volkskrant getranscribeerde teksten heeft blijkt dat hij andere plannen had met de deal.

Vorig jaar werd bekend dat Van Lienden en zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel zo'n 30 miljoen euro hebben verdiend met de mondkapjesdeal. Na belastingaftrek keerde Van Lienden zichzelf 9 miljoen euro uit, zijn zakenpartners ieder 5 miljoen euro. De drie worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.

Afgelopen jaar hebben de drie meerdere redenen opgevoerd voor de commerciële operatie. Zo zou de overheid hebben geëist dat er ondernemersrisico werd genomen en moest vanwege 'mededingingstechnische redenen' een commerciële bv worden gebruikt.

'Gillend rijk'

Uit de bandopnames, die zijn opgedoken in het strafrechtelijk onderzoek naar de mondkapjesaffaire, van interne overleggen van de Stichting Hulptroepen Alliantie blijkt iets anders. De opnames, die veelal via Zoom of per telefoon verliepen, lijken zeer belastend voor de verdachten. "We gaan gewoon die shit naar Nederland halen en we worden alle vier miljonair", zei Van Lienden volgens de Volkskrant over de mondkapjesdeal. Met 'vier' doelt Van Lienden op de beoogde vierde partner, Saskia van Huijgevoort, die ook aan gesprekken deelnam maar uiteindelijk brak met het drietal en niets verdiende aan de commerciële deal.

Ook zou hij al in april 2020 duidelijk hebben gemaakt er flink aan te willen verdienen. "In ieder geval is één eis is dat we alle vier gillend rijk worden, want het is één grote middelvinger van de overheid. Ik ga dit echt serieus voor geen goud vrijwillig doen", zei Van Lienden volgens de krant.

Ook blijkt uit de transcripties dat de partners van plan waren de winsten geheim te houden. "Geen nieuwe auto, geen nieuwe huizen, geen nieuwe kleren", zou er tijdens een overleg gezegd zijn.

'Gênant gesprek'

Van Lienden zegt in een reactie aan de Volkskrant dat hij zich een "bij vlagen gênant intern gesprek" herinnert. "We hebben daarin onze frustraties geuit", aldus Van Lienden. "Sommige teksten uit het gesprek zijn best ongelukkig en sluiten niet aan bij mijn intenties van destijds of bij mij als persoon."

Vorige maand legde de FIOD opnieuw beslag op eigendommen van de drie voormalige bestuurders. In april werd al beslag gelegd voor een totaalbedrag van 11,5 miljoen euro. Met het beslag van vorige maand is dat verhoogd tot 18 miljoen euro, zei het OM eerder.