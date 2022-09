Wekdienst 14/9: Von der Leyen onthult plannen • Rechtszaak Donny M. begint

Eerst het weer: veel bewolking en in het zuiden eerst regen. Vanmiddag hier en daar wat zon, maar in Limburg nog nat. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noorden- tot noordwestenwind. De komende dagen frisser en soms een bui. De maxima liggen dan rond 16 graden.

Goedemorgen! In Maastricht start vandaag de rechtszaak tegen Donny M., die ervan wordt verdacht dat hij de 9-jarige Gino heeft ontvoerd en vermoord. En de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen houdt vanochtend een toespraak in het Europees Parlement, waarin zij plannen voor komend jaar onthult.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Ursula von der Leyen houdt vanochtend in het Europees Parlement haar 'State of the Union', een soort troonrede. In deze toespraak blikt de voorzitter van de Europese Commissie terug en kondigt zij plannen voor het komende jaar aan. Energie zal hierin een speerpunt zijn.

In de rechtbank in Maastricht start vandaag de zaak tegen Donny M., die wordt verdacht van het ontvoeren en vermoorden van de 9-jarige Gino. Bij de zitting zal M. zelf aanwezig zijn.

De kist met het lichaam van de Britse koningin Elizabeth gaat van Buckingham Palace naar Westminster Hall. Tot de staatsbegrafenis aanstaande maandag kan het publiek daar afscheid nemen van de koningin.

Wat heb je gemist?

In de Amerikaanse staat West Virginia is een strenge wet aangenomen die abortus in veel gevallen verbiedt, ook in de eerste dagen van de zwangerschap. Er gelden wel uitzonderingen voor slachtoffers van verkrachting en incest of als de gezondheid van de moeder gevaar loopt.

Eind juni zette het Hooggerechtshof een streep door eerdere uitspraken waarmee het federale recht op abortus werd veiliggesteld. De uitspraak leidde in binnen- en buitenland tot veel beroering.