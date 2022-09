CBS: minder uitstoot broeikasgassen in tweede kwartaal

In de periode van april tot en met juni dit jaar is de uitstoot van broeikasgassen met 9 procent afgenomen vergeleken met hetzelfde tijdvak een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat door de daling van het aardgasverbruik, maar ook door het zachte voorjaar.

In de eerste drie maanden van dit jaar was de uitstoot ook al een stuk lager dan in het eerste kwartaal van 2021 (11 procent). Net als in die periode ging de uitstoot in het voorjaar vooral omlaag in de industrie, landbouw en gebouwde omgeving.

De elektriciteitssector produceerde ruim 4 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar, maar dat hat geen gevolgen voor de uitstoot van broeikasgassen: die bleef nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. Dat komt onder andere door de toegenomen inzet van hernieuwbare energie zoals wind en zon.

In de transportsector verminderde de uitstoot niet. Die stootte ruim een vijfde meer CO2 uit dan een jaar eerder. De toename is volgens het CBS vooral toe te schrijven aan het gedeeltelijke herstel van de luchtvaart. De uitstoot van de luchtvaart steeg op jaarbasis met 61 procent.