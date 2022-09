Na Indiana neemt ook West-Virginia strenge abortuswet aan

In de Amerikaanse staat West-Virginia is een strenge wet aangenomen die abortus in veel gevallen verbiedt. Door de wet wordt abortus zelfs in de eerste dagen van de zwangerschap verboden. Er gelden wel uitzonderingen voor slachtoffers van verkrachting of incest of gevallen waarbij de gezondheid van de moeder risico loopt.

Eind juni zette het Hooggerechtshof een streep door eerdere uitspraken waarmee het federale recht op abortus werd veiliggesteld. De abortuswetgeving kwam daardoor weer in handen van de staten. De uitspraak leidde zowel binnen als buiten de VS tot veel beroering.

West Virginia is na Indiana de tweede staat die een strenge anti-abortuswet aanneemt sinds de uitspraak van het Hooggerechtshof. In beide staten hebben Republikeinen de macht.

Veertien weken

De nieuwe wetgeving in West-Virginia verbiedt abortus vanaf een paar dagen na conceptie. Minderjarigen die het slachtoffer zijn van verkrachting of incest mogen uiterlijk na veertien weken zwangerschap nog tot een abortus besluiten. Voor volwassenen in dezelfde situatie geldt een grens van acht weken. Ze moeten een politie-aangifte kunnen laten zien aan de medicus die de procedure verricht.

Daarnaast moet de abortus verplicht worden uitgevoerd door een arts of osteopaat die daartoe bevoegd is. Andere aanbieders van abortus kunnen hun werkvergunning kwijtraken. Ook lopen ze het risico op een gevangenisstraf. Artsen die wel bevoegd zijn kunnen niet vervolgd worden.