Schreuder eerlijk na nederlaag Ajax op Anfield: 'Moeite met intensiteit Liverpool'

Het duurde lang voordat Liverpool Ajax op de knieën kreeg in de Champions League, maar op de overwinning van de Engelsen (2-1) was niets af te dingen. Dat zag ook trainer Alfred Schreuder. "Ik kan niet zeggen dat het onverdiend is, natuurlijk. Liverpool was de betere vandaag. Dat is duidelijk. Dat is geen schande."

Ajax had tot vanavond de wind in de zeilen en maakte indruk met wervelend aanvalsspel en een solide defensie. Met Liverpool trof Ajax een Europese topploeg en dat was terug te zien op het veld. "De intensiteit was enorm hoog. We hadden moeite in balbezit en de vrije mensen te vinden", concludeerde Schreuder na afloop.

Lef was het sleutelwoord van Schreuder voorafgaand aan de wedstrijd, maar dat kwam er in de praktijk zelden uit. "Maar je moet ook naar Liverpool kijken. De intensiteit waarmee ze ons afjagen en toch vol in de een tegen een gingen... Daar hadden we moeite mee."

Voor Ajax was de wedstrijd tegen Liverpool een belangrijk meetpunt om te zien waar de ploeg van Schreuder nou echt stond. Het niveauverschil met de wedstrijden in de eredivisie bleek groot. Te groot? "Deze club heeft Firmino en Darwin Núñez op de bank zitten, dat zegt volgens mij alles."

'Leerzame avond'

Doelman Remko Pasveer, een van de uitblinkers bij Ajax, wilde niet de nadruk leggen op het niveauverschil. "Maar dat het verschil groot is hoeven we niet onder stoelen of banken te schuiven."

Het was volgens de routinier een leerzame avond. "Als wij niet vanaf begin af aan op een hoog tempo voetballen vanuit achteruit dan komen we in de problemen. Voor de rest zijn we niet in ons spel gekomen."