Clinton-aanklager Kenneth Starr overleden (76)

Kenneth Starr, de speciaal aanklager die een sleutelrol speelde in de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse oud-president Bill Clinton, is op 76-jarige leeftijd overleden. In een persverklaring laat zijn familie weten dat Starr overleed door complicaties na een operatie in een ziekenhuis in Houston.

Starr schreef in 1998 het rapport dat uiteindelijk leidde tot de impeachment van Clinton.

De uit Texas afkomstige Starr klom snel op tot de hoogste functies in de Amerikaanse rechtspraak. Hij studeerde rechten aan de prestigieuze Duke-universiteit, waar hij in 1973 afstudeerde. Tien jaar later werd hij door president Reagan, als dertiger, al benoemd tot federale rechter. Hij stopte begin jaren 90 als rechter om advocaat-generaal van de Amerikaanse overheid te worden onder president Bush senior.

Lewinksy-opnames

Vervolgens werd hij in 1994 aangesteld als degene die als speciaal aanklager het zogenoemde Whitewater-schandaal moest onderzoeken, dat draaide om vastgoedinvesteringen van onder anderen Bill Clinton die toen net president was.

Het onderzoek werd almaar groter en kreeg een extra dimensie toen hij in 1998 via een defensieambtenaar opnames van telefoongesprekken met Witte Huis-stagiaire Monica Lewinsky in handen kreeg. Lewinsky vertelde daarin over haar seksuele relatie met Clinton.

Uiteindelijk leidde het jarenlange onderzoek tot een 453 pagina's tellend rapport dat bekend kwam te staan als The Starr Report. Clinton werd in 1999 uiteindelijk vrijgesproken door de Senaat in de impeachmentprocedure tegen hem, waardoor hij kon aanblijven als president.

Starr in 1998 bij het verlaten van het Witte Huis, kort nadat hij ruim vijf uur president Clinton had ondervraagd: