Ajax lang op weg naar punt op Anfield, maar buigt in slotfase voor sterker Liverpool

Kudus - alles wat hij aanraakt verandert de afgelopen weken in goud - had aan één kans genoeg. Steven Berghuis werd weggestuurd door Blind en de aanvaller bezorgde de bal op zijn beurt bij Kudus. De valse spits kreeg de bal iets achter zich, maar nam desondanks goed aan en ramde de bal via de onderkant van de lat binnen.

Liverpool rook bloed en kreeg daarna goede kansen via Luis Díaz (net naast) en Diogo Jota (naast), maar Ajax kwam twee keer met de schrik vrij. Ajax had tot dan toe weinig tot niets laten zien, maar kwam na een klein halfuur als een duveltje uit een doosje op gelijke hoogte.

Aan de andere kant beleefde Alisson Becker een rustige avond. Het doelpunt van Kudus was het enige schot op doel dat de doelman te verwerken kreeg. Aanvoerder Dusan Tadic was totaal onzichtbaar, Steven Bergwijn probeerde het wel, maar speelde ongelukkig en ook Kudus was buiten zijn doelpunt niet zo dwingend als in zijn voorgaande duels.

Ook na rust had de thuisploeg duidelijk overwicht. Waar Ajax in de eerste helft vooral moeite had om de linkerkant van Liverpool af te stoppen, kwam nu Devyne Rensch aan de rechterkant veelvuldig in de problemen.

Het was aan Pasveer te danken dat de Amsterdammers bij 1-1 gingen rusten. De doelman had eerst een uitstekend antwoord op een kopbal van Oranje-international Virgil van Dijk en weerhield daarna Alexander-Arnold met twee goede reddingen van een doelpunt.

In de slotfase voerde Liverpool de druk op. Eerst schoot de inmiddels ingevallen Darwin Núñez de bal voorlangs, even later was het opnieuw Pasveer die zijn ploeg op de been hield bij een inzet van Luis Díaz. Net op het moment dat Ajax dacht een punt te stelen in Liverpool werkte Matip in de 89ste minuut de 2-1 binnen.

Door de nederlaag komt Liverpool in punten gelijk met Ajax. Napoli en Rangers FC komen morgen nog in actie. Dat duel was een dag opgeschoven vanwege de overleden koningin Elizabeth.