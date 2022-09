Bayern geeft Barcelona en teruggekeerde Lewandowski lesje in effectiviteit

Bayern München heeft in groep C van de Champions League na Internazionale ook FC Barcelona aan de zegekar gebonden. De Zuid-Duitsers toonden zich effectiever en klopten de Catalanen met 2-0.

Vooraf ging één naam veelvuldig over de tong: Robert Lewandowski. De Pool stapte deze zomer na acht jaar in Beierse dienst over naar Barcelona en keerde vanavond voor even terug.

Lewandowski kreeg in de eerste helft twee uitstekende kansen om zijn oude club te pijnigen. Eerst lepelde hij de bal op aangeven van Gavi over het doel en enkele minuten later pareerde keeper Manuel Neuer een kopbal van de spits.