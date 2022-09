Jeroen Dijsselbloem beëdigd als burgemeester van Eindhoven

Jeroen Dijsselbloem (PvdA) is geïnstalleerd als burgemeester van Eindhoven. De geboren Eindhovenaar volgt John Jorritsma (VVD) op, die zijn termijn na zes jaar niet wilde verlengen.

De voormalige minister van Financiën keert terug naar zijn geboortegrond, waar hij een groot deel van zijn jeugd woonde. Zijn vader werkte in Eindhoven op een middelbare school, weet Omroep Brabant.

Eerder liet hij tijdens een virtuele kennismaking met de gemeenteraad weten dat hij "ontzettend veel zin" heeft in zijn baan in de vijfde stad van het land. "Maar ik verheug me het meest om weer onderdeel te zijn van de gemeenschap die Eindhoven is. Ik ga me met hart en ziel inzetten voor de stad, mijn Eindhoven."

Woorden van gelijke strekking herhaalde hij vanavond. "Ik heb er zin in. We gaan aan de slag", zei Dijsselbloem na de installatie.

De PvdA'er beschouwt het naar eigen zeggen als zijn belangrijkste opgave om te bewerkstelligen dat mensen zich gezien voelen. "Goed bestuur is niet alleen de zaken op orde houden, of nieuwe plannen uitvoeren. Je moet ook steeds omkijken naar mensen, en waar nodig naast hen staan en blijven staan."