Hoofdstad Kazachstan Nur-Sultan krijgt oude naam Astana terug

Drie jaar lang heette de hoofdstad van Kazachstan Nur-Sultan, maar de stad krijgt zijn oude naam weer terug: Astana. Daarmee heeft president Tokajev volgens zijn woordvoerder ingestemd. De naamsverandering in 2019 was bedoeld om de vorige president Noersoeltan Nazarbajev te eren. Maar de verhoudingen tussen de huidige president Tokajev en voormalig president Nazarbajev zijn verslechterd.

De voormalig president mag zich sinds juni ook al geen "Leider van de natie" meer noemen, een titel die speciaal voor hem was bedacht. Nazarbajev regeerde tussen 1991 en 2019 als dictator over Kazachstan. Tokajev, die tot voor kort bekendstond als een volgeling van Nazarbajev, werd drie jaar geleden de nieuwe president.

Nur-Sultan - nu dus weer Astana - is pas sinds 1997 de hoofdstad van Kazachstan. In dat jaar besloot Nazarbajev dat dit de nieuwe hoofdstad zou worden, in plaats van het grotere Almaty. De stad werd met grote bouwprojecten steeds verder uitgebreid en telt tegenwoordig een miljoen inwoners.

De verplaatsing van de hoofdstad naar Astana riep 25 jaar geleden vragen op: de stad ligt relatief afgelegen en het kan er in de winter zeer koud worden.