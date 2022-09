Oud-topfunctionaris: Twitter misleidt het publiek, de site is onveilig

Een voormalige topman van Twitter zegt dat het bedrijf het publiek misleidt over hoe veilig de site is. Oud-veiligheidsbaas Peiter Zatko zei in een hoorzitting in het Amerikaanse Congres dat de veiligheid van Twitter "tien jaar achterloopt" op de veiligheidsstandaarden, dat de gegevens niet goed beveiligd zijn en dat te veel mensen bij gevoelige gegevens kunnen. "Het maakt niet uit wie de sleutels heeft als er toch geen sloten zijn", zei Zatko. Hij was tot begin dit jaar verantwoordelijk voor de veiligheid van Twitter. Hij werd ontslagen, volgens Twitter omdat hij niet functioneerde. Maar de oud-topman zegt dat hij weg moest nadat hij had geprobeerd de directie voor veiligheidsrisico's te waarschuwen en het bedrijf te helpen bij het oplossen van technische problemen. Goednieuwsshow Enkele maanden na zijn ontslag richtte hij zich tot het Amerikaanse Congres, het ministerie van Justitie, toezichthouder FTC en beurswaakhond SEC. Met simpele technische mankementen die door technici aan de kaak werden gesteld, werd volgens hem niets gedaan. In de bedrijfscultuur van Twitter wordt volgens Zatko alleen goed nieuws gemeld aan de top. Ook hebben te veel Twitter-medewerkers toegang tot gevoelige informatie, zei hij in de hoorzitting. De Twitter-top kiest er volgens hem voor om winsten boven veiligheid te plaatsen. Zatko zei dat hij "zijn carrière en reputatie" riskeert om te waarschuwen voor de veiligheidsproblemen bij het socialemediaplatform.

Juist vandaag werd bekend dat de aandeelhouders van Twitter willen dat de overname van het bedrijf door Elon Musk doorgaat. Musk bood in april 54,20 dollar per aandeel, maar wil nu niets meer van een overname weten. Hij beschuldigt Twitter onder meer van het afleggen van valse verklaringen over nepaccounts. In oktober moet een rechtbank bepalen of Musk het bedrijf alsnog moet kopen. Een aandeel Twitter kostte aan het begin van de avond nog zo'n 42 dollar.