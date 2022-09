Twee aanhoudingen voor reeks autobranden vorig jaar in Ede

De politie heeft twee mannen aangehouden voor een reeks autobranden vorig jaar september in Ede. Het gaat om een man van 20 uit Ede en een 25-jarige man uit Veenendaal.

Ze worden verdacht van het in brand steken van twintig auto's. Dat deden ze in zes straten in de wijk Veldhuizen, schrijft Omroep Gelderland.

In verschillende opsporingsprogramma's werden beelden van de brandstichters getoond. Daarop was te zien hoe drie verdachten zich met jerrycans door de wijk verplaatsten.

De politie laat desgevraagd weten nog op zoek te zijn naar de derde verdachte. Ook sluit de politie andere aanhoudingen niet uit.