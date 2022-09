Onderzoek naar oorlogsmisdaden in bevrijde gebieden Oekraïne

Door de snelle opmars van het Oekraïense leger is een groot deel van de regio Charkov bevrijd. Voor het eerst sinds februari zijn de dorpen en steden in de regio weer bereikbaar voor journalisten en autoriteiten. Langzaamaan wordt steeds meer duidelijk hoe het leven was onder de Russische bezetting.

Op beelden uit meerdere bevrijde woonplaatsen is de ravage goed te zien, maar ook de schade van de gevechten in februari en maart is nog niet hersteld. Tijdens de bezetting zijn er meerdere burgerdoden gevallen. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke oorlogsmisdaden.

Een van de steden waar het felst strijd is geleverd, is Izjoem. Volgens het hoofd van de gemeenteraad zijn daar tijdens de Russische bezetting zeker duizend burgers omgekomen. "Nog meer mensen hebben geleden onder het gebrek aan tijdige medische zorg", zegt hij tegen het Oekraïense korrespondent.net. Bij de verovering van de stad in maart zouden de Russen alle medische instellingen in Izjoem hebben vernietigd.

Hij schat dat 80 procent van de infrastructuur is verwoest. "Maar het ergste is dat de winter in aantocht is. De gecentraliseerde verwarming, die door de meeste bewoners werd gebruikt, is vernietigd."

CNN was als eerste internationale medium in Izjoem. Het team zag daar onder meer een school die door de Russen als commandocentrum werd gebruikt.