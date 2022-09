Kist koningin Elizabeth bij Buckingham Palace onder applaus verwelkomd

De kist met daarin het lichaam van koningin Elizabeth is aangekomen bij Buckingham Palace, het paleis waar ze officieel woonde sinds haar kroning in 1952.

Nadat tienduizenden langs de kist van de koningin in Edinburgh waren gelopen, werd het lichaam van Elizabeth naar Londen gevlogen. vanaf morgen kunnen daar verspreid over 4 dagen, naar schatting 400.000 mensen afscheid nemen. - NOS

Met haar terugkeer in Londen is Elizabeth voor het eerst sinds haar overlijden donderdag op haar Schotse Balmoral-landgoed terug op Engels grondgebied.

Morgen wordt de kist naar Westminster Hall gebracht, waar hij zal staan tot de ochtend van de staatsbegrafenis van Elizabeth op maandag.

Anderhalf uur voor de terugkeer van Elizabeth in Londen landde Charles met zijn vrouw Camilla op hetzelfde vliegveld in het westen van Londen, nadat het stel eerder vandaag een bezoek had gebracht aan Noord-Ierland als onderdeel van een rondreis door het Verenigd Koninkrijk.

'Elizabeth belangrijk voor Noord-Ierland'

De Britse royals roepen als symbool van het Verenigd Koninkrijk van oudsher spanningen op in het verdeelde Noord-Ierland, waar de protestanten zichzelf zien als Brits en de katholieken zichzelf als Ieren beschouwen. In 1979 werd de koninklijke familie ook persoonlijk geraakt door het geweld in Noord-Ierland, toen Lord Louis Mountbatten - een neef van koningin Elizabeth - omkwam bij een bomaanslag.

In 2012 werd de band tussen de koninklijke familie en in het bijzonder de pro-Ierse partij Sinn Féin aanzienlijk warmer, nadat Elizabeth in Belfast de hand had geschud van Martin McGuinness, die een prominent lid was van de paramilitaire beweging IRA. Het moment kwam te boek te staan als symbool voor de verzoening tussen de strijdende partijen in het land.

Vandaag verliep het eerste bezoek van Charles als koning aan Noord-Ierland gemoedelijk. Duizenden mensen begroetten hem bij Hillsborough Castle, het kasteel van de Britse koninklijke familie nabij Belfast. Verder waren er vertegenwoordigers van Sinn Féin aanwezig bij het bezoek. De koning schudde de hand van onder anderen Sinn Féin-vicevoorzitter Michelle O'Neill.

Het moment van de handdruk: