Van de Zandschulp en Griekspoor winnen en bezorgen Nederland Davis Cup-zege

Boeblik brak in de vierde game voor het eerst de service van Van de Zandschulp en gaf die voorsprong niet meer uit handen. Van de Zandschulp ging in de tweede set beter van start en pakte een 2-0 voorsprong. Daarna leek hij het initiatief door een aantal onnodige fouten toch weer uit handen te geven. Boeblik kreeg liefst drie kansen om Van de Zandschulp terug te breken, maar verzilverde die niet.

Op de wereldranglijst ontlopen Van de Zandschulp (ATP-35) en Boeblik (ATP-44) elkaar niet veel, maar de 26-jarige Nederlander had het in de eerste set behoorlijk moeilijk met de Kazach, die af en toe een onderhandse service uit de hoge hoed toverde.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben dinsdagavond Nederland al na twee enkelpartijen de zege bezorgd in het Davis Cup-duel met Kazachstan. Beide Nederlanders hadden in Glasgow drie sets nodig om de zege binnen te slepen. Van de Zandschulp deed dat tegen Alexander Boeblik (3-6, 6-1, 6-4), Griekspoor won van Mikhail Koekoesjkin (6-1, 3-6, 6-3).

De 26-jarige Griekspoor (ATP-48) trof in zijn wedstrijd Koekoesjkin, de nummer 221 van de wereld en de eerste set was een prooi voor de Nederlander. Met 6-1 gaf hij Koekoesjkin (ATP-221) geen kans. De Kazach ging daarna beter spelen en bood Griekspoor in de tweede set steeds meer weerstand.

Dat was een tik voor de Nederlander, die daarna geen game meer won in de tweede set. Een derde set moest de beslissing brengen. Daarin herpakte Griekspoor zich en kwam hij niet meer in de problemen.

Dubbelspel

Later vanavond spelen Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop nog het dubbelspel tegen Boeblik en Aleksandr Nedovjesov.

Oranje zit verder in de groep met De Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Oranje neemt het vrijdag op tegen Groot-Brittannië en treft zaterdag de Verenigde Staten.

Nederland hoeft zaterdag tegen de VS in ieder geval geen rekening te houden met Frances Tiafoe. De halvefinalist van de US Open heeft zich bij het Amerikaanse team afgemeld voor het toernooi in Glasgow.