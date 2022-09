Griekspoor zet na driesetter Nederland op voorsprong in Davis Cup

Tallon Griekspoor heeft dinsdagavond Nederland op voorsprong gezet in de Davis Cup-ontmoeting met Kazachstan. De 26-jarige Nederlander versloeg in Glasgow Mikhail Koekoesjkin in drie sets: 6-1, 3-6 en 6-3.

De eerste set was een prooi voor de Nederlandse nummer 48 van de wereld. Met 6-1 gaf hij Koekoesjkin (ATP-221) geen kans. De Kazach ging daarna beter spelen en bood Griekspoor in de tweede set steeds meer weerstand.

De zevende game was cruciaal. Het stond 3-3 en Griekspoor kreeg liefst zes keer de kans Koekoesjkin te breken, maar de Kazach werkte de breekpunten keer op keer weg en sloeg vervolgens zelf toe.

Griekspoor herpakt zich

Dat was een tik voor de Nederlander, die daarna geen game meer won in de tweede set. Een derde set moest de beslissing brengen. Daarin herpakte Griekspoor zich en kwam hij niet meer in de problemen.

Later vanavond neemt Botic van de Zandschulp het op tegen Alexander Bublik en spelen Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop het dubbelspel tegen Andrej Goloebev en Aleksandr Nedovjesov.

Oranje zit verder in de groep met De Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Nederland hoeft zaterdag tegen de VS in ieder geval geen rekening te houden met Frances Tiafoe. De halvefinalist van de US Open heeft zich bij het Amerikaanse team afgemeld voor het toernooi in Glasgow.