Geen staatssteun voor getroffen Nederlandse bedrijven, 'domino-effect dreigt'

Steen-, aluminium- en levensmiddelenfabrikanten moeten de productie wellicht stilleggen vanwege de hoge gasprijs. Sommige bedrijven doen dit al. Tegelijkertijd steunen omliggende Europese landen sectoren die getroffen zijn wél. Nederland doet dat niet. Bedrijven vrezen een oneerlijke concurrentiepositie, zeggen ze tegen Nieuwsuur. Als grote fabrikanten uit specifieke sectoren niet meer leveren, werkt dat door in de hele keten die van hun producten afhankelijk zijn. Zo heeft een afnemende productie van bakstenen directe impact op de bouw. Economen van de Rabobank en ABN Amro waarschuwen voor het domino-effect dat daardoor kan ontstaan. Derck Zilverschoon, directeur van een steenbakkerij met dezelfde achternaam, vreest voor het domino-effect. Hij verkoopt zijn bakstenen nu voor gemiddeld 1,50 euro. Doordat zijn gascontract eind dit jaar afloopt, zal de prijs van diezelfde steen oplopen naar 2,50 euro.

Bij steenbakkerij Zilverschoon moeten ze de gestegen kosten van gas doorberekenen aan hun klanten. Dat heeft gevolgen voor bouwprojecten. - NOS

Bij Coroos Conserven staan gasgestookte stoomketels gedurende de werkweek 24 uur per dag aan. Het bedrijf kookt groente en fruit en verpakt dat luchtdicht. Directeur Richard Corsmit ziet een groot risico in het doorberekenen van zijn gestegen productiekosten. "De prijs van de geconserveerde appels, wortels en bonen ligt nu al gemiddeld 20 procent hoger. De vraag is of groothandelaren en supermarkten een verdere prijsstijging willen betalen." Die vraag geldt ook voor de consument, die de prijsstijging terugziet in de schappen. Ook Corsmit houdt er rekening mee dat zijn bedrijf de productie moet afbouwen als de verhoogde prijs niet wordt betaald.

Quote Nederland moet toch kijken naar de mogelijkheden die de Europese Unie ons als land biedt. Werkgeversorganisatie VNO-NCW

Hugo Erken, hoofd Nederlandse Economie bij de Rabobank, verbaast het domino-effect niets. In de zes industrieën waarbij het gasverbruik terugloopt, van de papier- tot de chemiesector, spelen de energieprijzen een belangrijke rol. "Deze sectoren zijn sterk afhankelijk van elkaar. Als kunstmestproducten en verpakkingsbedrijven in zwaar weer zitten en verminderen in productie, merken ze dat van de landbouw tot de supermarkt", zegt Erken. De Europese Commissie besloot eerder dit jaar dat lidstaten "vanwege de exceptioneel hoge gas en elektriciteitsprijzen" bedrijven mogen ondersteunen met staatssteun. Al schuurt dat met de Europese ambities om via verduurzaming flink minder gas te verbruiken. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat zeker veertien lidstaten - waaronder Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk - gebruik maken van de regeling. De steunpakketten per lidstaat lopen soms op tot in de miljarden.

Een greep uit de maatregelen in andere EU-landen: Duitsland: steunt energie- en handelsintensieve bedrijven uit de industriesector

Hongarije: steunt bedrijven uit "verschillende sectoren" die geraakt worden door de Russische invasie in Oekraïne, en daarnaast de landbouw en voedingsindustrie

Italië: steunt bedrijven in "alle sectoren met uitzondering van de financiële sector". Maar ook de wijnbouwsector in Trento

Frankrijk: steunt energie-intensieve bedrijven en de visserijsector

Polen: steunt "bedrijven uit verschillende sectoren, met uitzondering van financiële instanties"

Spanje: heeft een "paraplu-steunpakket" voor bedrijven in alle sectoren die geraakt worden de de Russische invasie. Een andere Spaanse maatregel is de verlaging van de elektriciteitsprijs

Portugal: vermindert ook de elektriciteitsprijs. Daarnaast steunt het "gasintensieve bedrijven die geraakt worden door de Russische invasie"