Planbureau: klimaatdoelen 2030 nog ver weg

Bronnen rond het kabinet geven toe dat er een flinke versnelling nodig is om de klimaatambities te halen en dat er voor die versnelling in het voorjaar van 2023 besluiten worden genomen.

Regeerakkoord ambitieus over klimaatdoelen:

"Nederland wil koploper in Europa zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, scherpen we het doel voor 2030 in de Klimaatwet aan tot tenminste 55% CO2 reductie. We committeren ons hard aan dit doel en zullen indien nodig extra stappen zetten om dit te realiseren.

Om dit doel ook zeker te halen, spreken we af om ons in het beleid te richten op een hogere opgave, wat neerkomt op circa 60% in 2030. Ook na 2030 is het nodig om ambitieus door te gaan met CO2 reductie. We zetten in op een reductie van 70% in 2035 en 80% in 2040."

Bron: coalitieakkoord 2021-2025 van VVD, D66, CDA en ChristenUnie