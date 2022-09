Inspecties willen snel crisisaanpak jeugdbescherming

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (Jeugd en Preventie) moeten onmiddellijk beginnen met een crisisaanpak van de jeugdbescherming. Dat vragen de Inspectie van Justitie en Veiligheid en de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd "met klem" in een brief aan de minister en staatssecretaris.

De inspecties stelden in 2019 al vast dat de overheid onvoldoende verantwoordelijkheid neemt "voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling werden bedreigd". De huidige situatie is "onverminderd slecht", stellen de hoofdinspecteurs. Zo zou het nog steeds vaak lang duren voordat kinderen de hulp krijgen waar zij recht op hebben.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdbescherming, maar kunnen de problemen niet alleen oplossen, stellen de inspecteurs. De problemen in de jeugdzorg zijn groot, wat onder meer komt door krapte op de arbeidsmarkt en verdeling van verantwoordelijkheid.

Bovendien is er op korte termijn geen breed gedragen aanpak te verwachten. Dat concluderen de inspecties op basis van gesprekken die zij deze zomer voerden met verschillende betrokken organisaties.

Scherper toezicht

Zelf zien de inspecties ook geen mogelijkheden meer om de situatie te verbeteren. Zij hebben naar eigen zeggen al de "grenzen van toezicht opgezocht". Zo spraken ze gemeenten en jeugdbeschermingsregio's aan op hun verantwoordelijkheid en hielden zij scherper toezicht in regio's waar jongeren te lang op hulp wachten. Weerwind en Van Ooijen zijn nu aan zet om te komen tot "adequate bescherming van kinderen", aldus de inspecteurs.

Ook het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie concludeerde vorige week dat de problemen in het jeugdbeschermingsstelsel zo nijpend zijn dat direct moet worden ingegrepen.