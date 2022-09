William Ruto beëdigd als president Kenia

De winnaar van de presidentsverkiezingen in Kenia, William Ruto, is in de hoofdstad Nairobi beëdigd als president. De 55-jarige politicus won de verkiezingen in augustus met 50,49 procent van de stemmen. Zijn opponent en oppositieleider Odinga legde zich daar niet bij neer, maar vorige week wees het hooggerechtshof de beschuldiging dat er fraude was gepleegd van de hand.

Ruto beloofde in zijn campagne dat hij het zal opnemen voor de kleine ondernemers. Dat sprak veel mensen aan. Hij verkocht in zijn jeugd kippen langs de kant van de weg. In de loop der jaren ontwikkelde hij zich tot zakenman in onroerend goed, verzekeringen en hotels en maakte ook in de politiek carrière.

"Van kipverkoper tot president", zei de voorganger die de beëdiging begeleidde. Die vond plaats in een volgepakt stadion. Voorafgaand aan de plechtigheid was publiek in de verdrukking geraakt toen het naar binnen wilde gaan. Zeker zestig mensen raakten gewond toen een hek bezweek. Anderen raakten gewond omdat ze klappen van de politie hadden gekregen.

Ook Kenia kampt met stijgende voedselprijzen. In zijn eerste toespraak als president beloofde Ruto dat hij kunstmest goedkoper zal maken, net als het lenen van geld. Ook wil hij meer geld uittrekken voor de rechterlijke macht en de nationale politie.