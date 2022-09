Europa verplaatst megawinsten energieproducenten naar consument

De Europese Commissie ziet zich genoodzaakt om in te grijpen op de energiemarkt. Commissievoorzitter Von der Leyen wil de winst beperken van elektriciteitsproducenten die niet te maken hebben met de hoge gasprijs, en dat geld moet terugvloeien naar burgers en bedrijven die te maken hebben met hoge energieprijzen. De maatregel treft met name producenten van duurzame elektriciteit uit zonne-, wind- en kernenergie.

De ingreep komt omdat de heftige prijsschommelingen van dit moment alleen te verklaren zijn door de "opzettelijke poging van Rusland om energie te gebruiken als politiek wapen", schrijft de Europese Commissie in een concepttekst voor nieuwe regels om de gas- en elektriciteitsprijzen in Europa omlaag te brengen.

Producenten van duurzame elektriciteit en kernenergie krijgen voortaan niet meer dan 180 euro per megawattuur, nu is dat meer dan het dubbele. Producenten van olie en gas, zoals Shell en BP, krijgen te maken met een forse extra winstbelasting van 33 procent die in december zou moeten ingaan, bevestigen goed ingevoerde bronnen in Brussel. Verder moet het elektriciteitsgebruik in de hele Europese Unie terug met 10 procent en moet het piekgebruik terug met 5 procent.

Energiekosten fors omlaag brengen

Al deze maatregelen moeten de kosten voor energie van huishoudens en bedrijven fors omlaag brengen. Iets wat vandaag al leek te gebeuren met de aankondiging van de maatregelen. De gasprijs is fors gedaald en de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs verwacht een verdere daling.

"De dramatische prijsstijging van elektriciteit verhoogt de druk op huishoudens en bedrijven. Kwetsbare consumenten worden het hardst getroffen Dat gebeurt al sinds afgelopen winter, maar raakt nu ook middeninkomens en bedrijven die hun rekening niet meer kunnen betalen," schrijft de commissie.

Morgen presenteert commissievoorzitter Ursula von der Leyen de plannen in de jaarlijkse 'State of the Union', een toespraak in het Europees Parlement.

'Day ahead-markt'

De hoge energieprijs wordt bepaald op de zogenoemde 'day ahead-markt', de markt waar energiebedrijven en handelaren de prijs bepalen voor de elektriciteit van morgen. Zon, wind, waterkracht, kernenergie, gas, kolen: alle bronnen van elektriciteitsproductie komen hier bij elkaar. Het laatste stukje is vaak gas, want de productie daarmee laat zich het makkelijkste regelen.

De stroomprijs wordt daarom vooral bepaald door de gasprijs, ook al is het maar voor 14 procent de bron van elektriciteit in Europa. Producenten van duurzame elektriciteit maken nu winsten waar ze nooit rekening mee hebben gehouden.

De prijs van elektriciteit was twee jaar geleden nog 30 euro per megawattuur, nu schommelt die tussen de 400 en 800 euro: