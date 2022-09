Rutte in Suriname: 'Jaar herdenking slavernij in teken van erkenning'

Premier Rutte heeft in een toespraak tot het Surinaamse parlement het belang van erkenning van het slavernijverleden benadrukt. "Ik kan en wil niet om het verleden heen", zei Rutte over de rol van Nederland in zijn rede voor De Nationale Assemblée in Paramaribo.

"De geschiedenis draagt nog steeds veel pijn in zich. We kunnen dat verleden niet veranderen, maar moeten het wel onder ogen zien", zei Rutte. Hij zei te willen begrijpen hoe het slavernijverleden vandaag de dag nog doorwerkt in Suriname, wat een van de redenen is dat hij een tweedaags bezoek brengt aan het land.

Het bezoek van de premier komt aan de vooravond van het herdenkingsjaar in 2023, wanneer het 150 jaar geleden is dat de slavernij in Nederland werd afgeschaft. Dat jaar moet in het teken staan van erkenning, zei de premier. Het kabinet heeft dit jaar besloten nog geen excuses te maken voor het slavernijverleden, maar sluit dit voor de toekomst niet uit.

Rutte sprak in het Surinaamse parlement over erkenning van het leed dat door de slavernij is veroorzaakt: