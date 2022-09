Van den Hurk na vier maanden alweer weg als technisch directeur honkbalbond

Rick van den Hurk legt na vier maanden zijn functie als technisch directeur van de Koninklijke Nederlandse Baseball & Softball Bond alweer neer. Eind september neemt de voormalig werper afscheid.

"Na vier maanden ben ik tot de conclusie gekomen dat ik, op dit moment, niet de juiste technisch directeur ben voor de KNBSB", zegt Van den Hurk in een reactie.

"Deze functie vraagt én verdient een 24/7 benadering, zeker gezien het feit dat we op een internationaal podium actief zijn. Dit sluit niet aan bij de levensfase waarin ik me nu bevind met een partner en jong kind."

Dankbaar

Daarnaast heeft Van den Hurk ondervonden dat de functievereisten niet aansluiten bij zijn ervaring. "Deze complexe, uitdagende functie vraagt om een zeer ervaren bestuurder en dat ben ik, als topsporter die onlangs van het veld is gestapt, nog niet. Het is jammer dat het niet gelukt is, maar ik ben de KNBSB dankbaar voor de geboden kans."

In mei werd Van den Hurk gepresenteerd, waarbij de ambities niet onder stoelen of banken werden gestoken. Hij wilde het Koninkrijksteam, dat vorig jaar nog plaatsing voor de Olympische Spelen misliep, terugbrengen naar de mondiale top. "Het doel is om aansluiting te vinden met de topvijf van de wereld", zo zei hij.