Openbaar Ministerie eist 17 jaar cel en tbs voor doodschieten man in Huissen

Het Openbaar Ministerie wil dat de man die verdacht wordt van het doodschieten van een andere man in het Gelderse Huissen 17 jaar de cel in gaat. Daarnaast vraagt het OM de rechter om tbs met dwangverpleging.

Na de schietpartij, augustus vorig jaar, klom de 33-jarige verdachte op het dak van de woning met een wapen in zijn hand. Hij stond daar met zijn wapen te zwaaien, terwijl de politie buurtbewoners vroeg op veilige afstand te blijven en het appartementengebouw omsingelde. Hij werd uiteindelijk door de politie onder schot gehouden en door een arrestatieteam van het dak gehaald.

Familie van vriendin

Bij het incident overleed een 48-jarige man uit Cuijk. Een 61-jarige man uit Wijchen raakte lichtgewond. De mannen waren familie van de vriendin van de verdachte.

De vrouw was volgens Omroep Gelderland die dag haar huis uit gevlucht, uit angst voor haar vriend. Haar stiefvader uit Wijchen en haar oom uit Cuijk besloten daarop naar het appartement te gaan om de man eruit te zetten.

"Een nachtmerrie", noemde de man het die op het nippertje aan de dood ontsnapte en tegelijk zijn zwager verloor het incident. "En nu jij", kreeg hij te verstaan toen zijn zwager net door het hoofd was geschoten. "Ik snap niet dat iemand tot zoiets in staat is."

'Helemaal in paniek'

De verdachte kwam ook aan het woord. "Ik was helemaal in paniek", zei hij over het moment dat hij op het dak van het appartementencomplex klom. "Het plan was om mezelf door mijn hoofd te schieten."

Over het schietincident zelf zei de verdachte dat het wapen is afgegaan tijdens een worsteling met het slachtoffer.