Zes, acht en tien jaar cel geëist tegen broers om drugstransporten

De officier van justitie zei vandaag op de tweede dag van de inhoudelijke behandeling dat er "meer dan genoeg bewijs is" voor alle criminele activiteiten. Zo heeft het OM camerabeelden, afgetapte telefoongesprekken, data van GPS-trackers - die zijn gebruikt om de transporten in de gaten te houden - en verklaringen van mensen die betrokken zijn bij de transporten. Ook zijn op ingenomen telefoons foto's gevonden van drugs en contant geld.

De oudste broer Hamada moet voor dat alles, als het aan justitie ligt, acht jaar de cel in. De middelste broer Emad zes jaar en de jongste broer Ibrahim tien jaar, meldt Omrop Fryslân .

Volgens het OM zitten Hamada (32), Emad (29) en Ibrahim A. (27) achter vijf transporten van tientallen kilo's heroïne en cocaïne naar Oslo. Een zesde transport was in voorbereiding op het moment van hun aanhouding. Naast de internationale drugstransporten worden de broers ook verdacht van witwassen en het dumpen van drugsafval.

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag zes, acht en tien jaar cel geëist tegen drie broers uit Heerenveen die in 2019 en 2020 transporten van cocaïne en heroïne organiseerden naar Scandinavië. Justitie ziet de broers als de leiders van een bende die opereerde vanuit het Friese Wolvega.

Zaak-Strauss

Deze week wordt de zogenoemde zaak-Strauss in de rechtbank van Leeuwarden inhoudelijk behandeld. In totaal staan zeventien personen terecht, die worden verdacht van betrokkenheid bij een drugsorganisatie in Wolvega.

Het gaat om dertien mannen en vier vrouwen, die betrokken zouden zijn bij de uitvoer van cocaïne en heroïne met Noorwegen als eindbestemming. Zeven van hen worden ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

De drie broers, die gezien worden als leiders van die organisatie, worden bovendien verdacht van het witwassen van crimineel verkregen vermogen. Voor de behandeling van de zaken van de drie hoofdverdachten zijn drie dagen uitgetrokken: 12, 13 en 14 september.

In oktober is het de beurt aan de andere veertien verdachten.