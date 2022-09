Simons over ruzie Bij1: wij zijn niet verheven boven conflicten in de samenleving

"Er is onvrede binnen de partij, dat kan ik niet ontkennen", zegt oprichter en partijleider Sylvana Simons van Bij1. Simons reageert op een nieuw conflict binnen haar partij, bij de afdeling Amsterdam. Het hele Amsterdamse bestuur is afgetreden.

In een mail spreken de Amsterdamse bestuursleden van anti-zwart racisme en afrofobie, misogynoir gedrag (haat jegens zwarte vrouwen) en fraude bij het vaststellen van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook zou de Amsterdamse fractie geen financiële openheid geven.

Simons: "Ik hoop dat de betrokkenen tot de kern komen van waarom Bij1 is opgericht." Zij wil niet zeggen of zij zich rechtstreeks met het conflict bemoeit. "Ik zit niet in het bestuur. Ik ben Tweede Kamerlid", zegt zij op vragen. "Ik wil niet via de microfoon van de NOS olie op het vuur gooien."

Van het afgetreden bestuur krijgt Simons de nodige verwijten als lid van de partijleiding. Het bestuur schrijft in de mail: "Zij hebben niet adequaat opgetreden en tegelijkertijd hebben zij op ondemocratische wijze geprobeerd om lokale besluitvormingsprocessen te beïnvloeden."

Conflict over fractievoorzitterschap

Het conflict, dat nog niet is opgelost, gaat voor een groot deel over het fractievoorzitterschap van de Amsterdamse fractie. Fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen is al maanden afwezig en nummer twee Carla Kabamba heeft zijn taken waargenomen.

Volgens het Amsterdamse bestuur naar tevredenheid, maar de nummer drie op de lijst, Nilab Ahmadi, zou Kabamba om onbekende redenen ongeschikt vinden. En het landelijk bestuur schoof nummer vier Dinah Bons naar voren als fractievoorzitter.

"Wij zijn niet verheven boven alle problemen die in de samenleving leven", zegt Simons. "We hopen dat wij net als dat bij andere partijen vaak gebeurt, dit conflict te boven kunnen komen."

'Vol toxiciteit'

Het is niet het eerste conflict binnen Bij1. In juli 2021 werd de nummer twee voor de Tweede Kamerverkiezingen Quinsy Gario door het bestuur geschorst, omdat hij zich "manipulatief gedroeg, tweedeling zaaide en zich mannelijk dominant opstelde".

Gario zei dat deze beschuldigingen nooit eerder tegen hem waren geuit. Hij probeerde het besluit aan te vechten, maar gaf dat op en zegde in november 2021 zijn lidmaatschap op. Het vijfkoppige bestuur van de Haagse afdeling van Bij1 stapte vanwege de gang van zaken ook op.

In juni dit jaar vertrok partijvoorzitter Jursica Mills omdat de partij "vol is van toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden", zo schreef zij in haar afscheidsbrief. De leden kozen Rebekka Timmer als haar opvolger, ondanks een negatief advies van de selectiecommissie. Timmer was de medewerker van Simons in de Tweede Kamer.

Bij1 is vertegenwoordigd in vier gemeenten: Amsterdam (3 zetels), Rotterdam (2 zetels), Almere (2 zetels) en Utrecht (1 zetel). In de Tweede Kamer heeft de partij een zetel.